O Ministério de Finanças e Tesouro da Turquia anunciou nesta sexta-feira medidas de estímulos direcionadas a empresas, após a recente volatilidade da moeda do país, a lira.

"Os canais de crédito serão mantidos abertos", afirmou o ministério em comunicado.

O ministério disse também que continuará dando flexibilidade a vencimentos e preços para garantir o fluxo de caixa da empresas, que irá ignorar limites para concessão de crédito, em razão do recente forte aumento registrado pela lira, e que não aceitará mais pedidos para execução de dívidas.

Em teleconferência com investidores internacionais, o ministro de Finanças da Turquia, Berat Albayrak, reconheceu ontem as difíceis condições atuais, mas prometeu que o país sairá mais forte deste período de turbulência.

Desde o começo do ano, a lira acumula desvalorização de quase 40% em relação ao dólar. A queda da moeda se acentuou fortemente no fim da semana passada, depois que os EUA impuseram sanções a Ancara devido à detenção do pastor americano Andrew Brunson na Turquia. As tensões bilaterais se agravaram depois que os dois países impuseram tarifas a importações um do outro.

Neste começo de manhã, a lira turca reverteu ganhos exibidos durante a madrugada, quando ensaiou manter sua recuperação recente pelo quarto dia seguido, e passou a operar em forte baixa frente ao dólar, voltando a alimentar a desconfiança de investidores e pressionando os mercados financeiros mundiais.