A ministra de Comércio da Turquia, Ruhsar Pekcan, afirmou nesta sexta-feira que Ancara está "profundamente desapontada" com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de dobrar a alíquota das tarifas sobre o aço e o alumínio turcos importados pelos americanos.

Em comunicado, Pekcan disse que o movimento não só terá impacto sobre a Turquia, mas também afetará as empresas americanas. Ela pediu a Trump que retorne à mesa de negociações, dizendo que "isso pode e deve ser resolvido por meio do diálogo e da cooperação".

Nesta sexta-feira, Trump anunciou que a tarifa sobre as importações de alumínio será aumentada para 20% e a tarifa sobre as importações de aço turco serão elevadas para 50%. Além disso, o presidente americano afirmou que a lira turca "vai rapidamente para baixo contra o nosso dólar muito forte".

Separadamente, o Ministério do Comércio da Turquia disse que as tarifas impostas por Trump eram uma violação das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e ressaltou que defenderia os direitos dos produtores turcos no órgão comercial e em outras plataformas internacionais. Fonte: Associated Press.