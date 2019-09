ANCARA (Reuters) - Caças turcos derrubaram um drone vindo da Síria que violou o espaço aéreo da Turquia seis vezes, disse o Ministério da Defesa neste domingo, acrescentando que a nacionalidade do drone não pode ser imediatamente determinada.

Um comunicado do ministério informou que dois caças F-16 rastrearam o avião após as repetidas violações do espaço aéreo turco, que ocorreram no sábado.

(Por Ece Toksabay)