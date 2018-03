Por Tulay Karadeniz

ANCARA (Reuters) - A Turquia está trabalhando para montar campos que receberão 170 mil pessoas deslocadas perto da cidade síria de Idlib e em áreas sob controle turco ao leste da localidade, disse o Ministério de Relações Exteriores do país, nesta terça-feira.

A Turquia e seus aliados rebeldes sírios controlam uma faixa de território em Idlib, um dos últimos redutos do país ainda nas mãos de insurgentes que buscam derrubar o presidente sírio, Bashar al-Assad. Centenas de milhares de oponentes de Assad de outras partes da Síria fugiram para a região.

"O Crescente Vermelho turco e a Autoridade de Gerenciamento de Desastres e Emergências iniciaram preparativos para montar campos para abrigar 170 mil pessoas perto de Idlib e nas áreas da operação 'Escudo do Eufrates'", disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Hami Aksoy, em coletiva de imprensa em Ancara.

A Turquia concluiu uma ofensiva anterior, chamada "Escudo do Eufrates", contra militantes do Estado Islâmico e rebeldes das Forças Democráticas da Síria (FDS) no noroeste da Síria no início de 2017.

A iniciativa para pessoas deslocadas perto de Idlib, em território onde forças da Turquia entraram no ano passado, é separada de uma ofensiva que a Turquia lançou há seis semanas em Afrin, outra parte do norte da Síria controlada pela milícia curda YPG.