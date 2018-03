A Turquia pode retaliar os Estados Unidos contra as potenciais tarifas sobre o aço aplicando taxas sobre as importações de algodão norte-americano, disse um dos assessores econômicos do presidente Tayyip Erdogan nesta terça-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na semana passada que quer impor tarifas amplas às importações de aço e alumínio para proteger a segurança nacional, provocando preocupação nos parceiros comerciais dos EUA e causando tumulto nos mercados acionários mundo afora.

"Começando com a Turquia, os países afetados pela imposição de tarifas dos Estados Unidos estão se preparando para responder aos EUA em produtos alternativos --como o algodão, no caso da Turquia", disse Cemil Ertem, um importante conselheiro de Erdogan, ao jornal Milliyet.

Ele não disse qual seria o tamanho dessa tarifa.