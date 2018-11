Um agente de contrainteligência militar da Ucrânia ficou gravemente ferido depois que aeronaves da Rússia dispararam mísseis contra embarcações ucranianas no domingo, disse o chefe do serviço estatal de segurança da Ucrânia (SBU).

Kiev e Moscou trocaram acusações depois que a Rússia disparou contra três navios ucranianos e depois os apreendeu. O confronto levou a Ucrânia a decretar lei marcial em algumas áreas, citando a ameaça de uma invasão terrestre russa.

"De acordo com a informação operacional confirmada do SBU, uma das aeronaves de ataque russas usou dois mísseis de combate não-teleguiados contra os navios ucranianos, tendo como resultado que um dos agentes do SBU ficou gravemente ferido", disse Vasyl Hrytsak em um comunicado nesta terça-feira.

A Rússia disse que agentes do SBU estão entre os que foram capturados. Hrytsak o confirmou e disse que os agentes de segurança estavam no local dando apoio aos militares.

"A verdadeira surpresa é o fato de que, contra os dois navios ucranianos e o pequeno rebocador, a Rússia usou seis embarcações do 'FSB' (Serviço Federal de Segurança) e quatro navais, além de helicópteros de combate e aviões da Força Aérea da Federação Russa", disse.

Ele acrescentou que o conselho de segurança da Ucrânia está adotando todas as medidas necessárias para garantir a libertação dos capturados.

O confronto exacerbou tensões que já estão elevadas porque a Rússia anexou a Crimeia em 2014 e apoia uma insurgência pró-Moscou no leste da Ucrânia.