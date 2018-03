BRUXELAS (Reuters) - A chefe comercial da União Europeia disse que as negociações com os Estados Unidos em busca de uma exceção para o bloco às novas tarifas impostas pelos EUA continuarão na próxima semana, depois que uma reunião realizada neste sábado não trouxe clareza sobre os procedimentos para uma exceção.

As conversas com o enviado comercial norte-americano, Robert Lightlizer, em Bruxelas foram "francas", disse a comissária europeia Cecilia Malmstrom pelo Twitter neste sábado, acrescentando, no entanto, que o diálogo "não trouxe clareza imediata".

"Como parceiro comercial de segurança próximo dos EUA, a UE tem de ser excluída das medidas anunciadas", tuitou ela após o encontro. "Não houve clareza imediata sobre o procedimento exato dos EUA para exceções, no entanto, então as discussões continuarão nas próximas semanas."

(Reportagem de Alissa de Carbonnel)