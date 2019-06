MOSCOU (Reuters) - Uma ursa polar faminta, que foi recolhida nesta semana depois de se perder e ir parar em uma cidade do norte da Rússia a centenas de quilômetros de seu habitat natural do Ártico, foi levada a um zoológico da cidade siberiana de Krasnoyarsk nesta sexta-feira para ser tratada.

A fêmea de dois anos apareceu, esfomeada e exausta, em Norilsk, cidade do norte russo produtora de níquel, no domingo.

Ela adoeceu e quase morreu depois de procurar alimento em uma pilha de lixo de Norilsk e precisava de tratamento urgente, disse a petroleira Rosneft, que atua na região, em um comunicado.

A empresa disse que participou da operação para transportar a ursa de Norilsk a Krasnoyarsk.

"A ursa está recebendo todo o tratamento necessário e alimentação saudável", informou.

A mudança climática vem danificando os habitats no gelo marítimo em que os ursos polares vivem e obrigando-os a buscar alimentos em terra com maior frequência, o que os coloca em contato com pessoas e áreas habitadas.

Não ficou claro como o animal foi parar em Norilsk, mas Oleg Krashevsky, especialista local em vida selvagem que viu a ursa em Norilsk, disse ser possível que ela tenha simplesmente se perdido. Ele contou que a ursa estava com os olhos úmidos e que é evidente que não enxerga bem.

Krashevsky acrescentou que não está claro o que será feito com a ursa, já que ela parece fraca demais para ser levada de volta ao seu habitat natural.

(Por Tom Balmforth)