PEQUIM (Reuters) - As vendas de veículos da General Motors de julho a setembro na China caíram 17,5%, com a montadora norte-americana afetada por uma desaceleração da economia em meio à guerra comercial sino-americana e pelo aumento da concorrência em sua linha intermediária de SUVs.

A GM entregou 689.531 veículos na China no terceiro trimestre deste ano, segundo comunicado da empresa. A queda no trimestre encerrado em 30 de setembro marca o quinto declínio direto das vendas trimestrais da GM na China, o maior mercado automotivo do mundo.

A companhia entregou 2,26 milhões de veículos nos primeiros nove meses deste ano, de acordo com o cálculo da Reuters.

Conforme as vendas da GM e da Ford Motor na China estendem seus declínios, a participação das empresas dos EUA no total de vendas de carros de passeio na China caiu para 9,5% nos primeiros oito meses deste ano, de 10,7% no mesmo período do ano passado, segundo a Associação China fabricantes de automóveis (CAAM).

No mesmo período, a participação das montadoras alemãs aumentou de 21,6% para 23,8%, e das montadoras japonesas de 18,3% para 21,7%.

A GM, a segunda maior montadora internacional na China em vendas, vendeu 3,64 milhões de unidades na China no ano passado, ante 4,04 milhões de unidades em 2017.

As vendas anuais de carros da indústria na China caíram no ano passado pela primeira vez desde os anos 90, e espera-se que caiam também este ano. As vendas caíram 6,9% em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior, informou a CAAM.

A CAAM deve anunciar as vendas de setembro na próxima semana.

(Por Yilei Sun e John Ruwitch)