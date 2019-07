As vendas de automóveis na China caíram pelo 12º mês consecutivo em junho, ao recuarem 9,6% na comparação anual, para 2,06 milhões de unidades. Considerando todo o primeiro semestre, o declínio das vendas foi de 12,4%, para 12,32 milhões de unidades, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. As vendas do primeiro semestre foram as mais fracas em quatro anos.

As montadoras americanas Fiat Chrysler, Ford Motor e General Motors estão entre as que mais lutam contra a queda nas vendas, mas apresentaram seus piores resultados no primeiro semestre em vários anos em solo chinês. As vendas de 26,29 milhões de veículos nos 12 meses até junho representaram uma queda de 11,3% em relação ao mesmo período do ano passado e foram as menores na mesma base comparativa desde 2015-16.

Apesar disso, as vendas de veículos elétricos chineses permaneceram fortes, ao aumentarem 50% na base anual no período de janeiro a junho, para o total de 617 mil unidades, ou 5% do total de automóveis vendidos na China. Fonte: Dow Jones Newswires.