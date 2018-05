WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em abril, já que a escassez de propriedades para venda continuou a pesar no mercado.

A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis disse nesta quinta-feira que as vendas de moradias usadas caiu 2,5 por cento, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 5,46 milhões de unidades no mês passado. O ritmo de vendas de março não foi revisado.

O recuo nas vendas de moradias usadas ocorre após dois meses consecutivos de aumento. Essas vendas representam cerca de 90 por cento das vendas domésticas de moradias nos EUA. Economistas consultados pela Reuters previam queda de 0,2 por cento no mês passado.

(Por Lindsay Dunsmuir)