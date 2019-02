WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram em janeiro para seu menor nível em três anos, enquanto os preços dos imóveis residenciais subiram, sugerindo mais perda de força no mercado imobiliário.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis informou nesta quinta-feira que as vendas de moradias usadas caíram 1,2 por cento, para 4,94 milhões de unidades no mês passado, com ajuste sazonal.

Esse foi o nível mais baixo desde novembro de 2015 e bem abaixo das expectativas dos analistas de uma taxa de 5 milhões de unidades. O ritmo de vendas de dezembro foi revisado para um nível um pouco mais alto.

A queda em janeiro veio após meses de fraqueza no mercado imobiliário norte-americano. As vendas de moradias usadas caíram 8,5 por cento em relação ao ano anterior.

O preço médio de moradias usadas aumentou 2,8 por cento em relação ao ano anterior, para 247,5 mil dólares em janeiro. Esse foi o menor aumento desde fevereiro de 2012.

(Por Jason Lange)