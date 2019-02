As vendas no varejo nos Estados Unidos sofreram em dezembro a sua queda mensal mais acelerada desde 2009, recuando 1,2% em relação a novembro na leitura com ajuste sazonal, de acordo com o Departamento do Comércio, na contramão das projeções de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de avanço de 0,1%.

O mês final da temporada festiva é crucial para o setor de varejo, especialmente lojas de departamento, outlets de roupa e comércios eletrônicos.

O relatório do Departamento do Comércio mostrou que cada uma das principais categorias, à exceção de veículos automotivos e materiais de construção, registrou declínios nas vendas de dezembro. Quando se excluem as vendas de automóveis, a queda das vendas chegou a 1,8% de novembro para dezembro, no recuo mais forte do subíndice desde dezembro de 2008.

Parte do declínio pode ser atribuída a preços baixos de gasolina. O custo médio nas bombas para motoristas americanos foi de US$ 2,37 por galão em dezembro, abaixo dos US$ 2,65 por galão do mês anterior, de acordo com o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA.