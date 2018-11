STRASBURGO (Reuters) - O rascunho do acordo do Brexit endossado pelo governo britânico nesta quarta-feira permitirá que o Reino Unido deixe a União Europeia ao mesmo tempo em que manterá uma relação próxima com o bloco, disse o líder da equipe de coordenação do Brexit no Parlamento Europeu.

"Embora eu espere que um dia o Reino Unido retorne, no meio tempo esse acordo tornará um Brexit possível, enquanto mantém uma relação próxima entre a UE e o Reino Unido, uma proteção dos direitos de cidadãos e evita uma fronteira rígida na Irlanda", disse o ex-premiê belga Guy Verhofstadt em nota.

(Por Alastair Macdonald)