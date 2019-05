ROMA (Reuters) - O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, pediu nesta terça-feira um novo papel para o Banco Central Europeu, que deve "garantir" a dívida do governo para manter os rendimentos dos títulos baixos.

Salvini disse no Facebook que queria uma conferência europeia de alto nível para discutir como impulsionar o crescimento e o investimento, e isso deveria incluir o novo papel do BCE para deter a "especulação".

Após uma vitória nas eleições parlamentares europeias, o líder do partido de direita Liga disse que as regras fiscais "fracassadas" da UE devem ser reescritas com o foco na redução do emprego, não limitando os déficits orçamentários.

(Por Gavin Jones)