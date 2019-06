NICE, França (Reuters) - A Inglaterra manteve seu aproveitamento perfeito no grupo D da Copa do Mundo de futebol feminino com uma vitória por 2 x 0 sobre o Japão nesta quarta-feira, com dois gols de Ellen White.

White marcou em ambas as etapas da partida, e as inglesas, que já estavam classificadas para as oitavas de final, garantiram a liderança da chave com nove pontos, cinco à frente do segundo colocado Japão.

O técnico da Inglaterra, Phil Neville, promoveu oito alterações em relação ao time que venceu a Argentina, mas não teve problemas com a ação, já que sua equipe dominou as japonesas e venceu sem sustos.

Na outra partida do grupo, a Escócia desperdiçou uma vantagem de 3 x 0 contra a Argentina e acabou eliminada da competição com um empate em 3 x 3.

(Reportagem de Julien Pretot)