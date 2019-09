(Reuters) - A 3G Capital Partners vendeu 3 bilhões de dólares em ações da Restaurant Brands International no mês passado, mostraram registros regulatórios.

Uma afiliada da 3G Capital está vendendo cerca de 40 milhões de ações, reduzindo sua participação na dona do Burger King e da Tim Hortons, de 41% para 32,1%.

No mês passado o grupo vendeu 24 milhões de ações a 72,50 dólares por ação, levantando 1,74 bilhão de dólares. Na terça-feira, concordou em vender os 17 milhões restantes para o Morgan Stanley para levantar cerca de 1,3 bilhão de dólares, com base no preço de fechamento da empresa na terça-feira.

Fontes disseram à Reuters que o Morgan Stanley ofereceu o mais recente bloco de ações listadas nos EUA por 75,50 dólares, no piso de sua faixa de preço de 75,50 a 76,50 dólares.

Por 75,50 dólares, o acordo representa um desconto de 1,4% no fechamento de terça-feira da empresa, de 76,59 dólares.

(Por Arathy S Nair e Lance Tupper)