SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Taurus voltaram a disparar nesta quarta-feira, depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou na véspera novo decreto que facilita a venda de armas e munições no país.

Às 10h31, as ações da fabricante de revólveres, pistolas e fuzis controlada pela Companhia Brasileira de Cartuchos estavam em leilão, após terem subido 18,1 por cento, para 4,37 reais. Na véspera, dispararam mais de 10 por cento.

Além de facilitar o registro, posse, transporte e a venda de armas, inclusive a importação, e elevar o limite para aquisição de munição o decreto libera a importação de armas, hoje proibida quando existem similares no Brasil.

O decreto de Bolsonaro "poderá aumentar de forma relevante a procura por armas de fogo por caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) e pelo cidadão de bem para sua legítima defesa e da propriedade", afirmou a empresa em comunicado ao mercado nesta quarta-feira.

"O decreto é um marco neste seguimento e a Taurus está pronta para atender todo o aumento de demanda", acrescentou a companhia.

Com relação à abertura do mercado, a Taurus destacou que exporta para mais de 100 países e já compete com as maiores empresas de armas nos mercados de exportação, que "são extremamente competitivos".