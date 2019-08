SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica AES Tietê , controlada pela norte-americana AES , registrou lucro líquido de 35,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2019, um recuo de 61,9% em relação a igual período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira.

Segundo a empresa, a retração no valor se deu, entre outros fatores, por uma redução de 40 milhões de reais na margem do período, especialmente devido à estratégia de sazonalização adotada pela companhia.

Entre as fontes energéticas utilizadas pela AES Tietê, houve no período, em comparação anual, um leve avanço na geração de energia por fonte hídrica, que chegou a 2.236 gigawatts-hora (GWh), mas uma queda de 15% na geração eólica, que terminou o trimestre com 382,8 GWh.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) reportado pela empresa foi de 225,5 milhões de reais, uma baixa de 16,6% ante igual período de 2018.

A receita líquida, por outro lado, avançou 7,3%, para 495,7 milhões de reais.

(Por Gabriel Araujo)