SINGAPURA (Reuters) - A agência de notícias estatal chinesa Xinhua usou neste domingo uma âncora robô que imita expressões faciais e maneirismos humanos para apresentar uma reportagem sobre os delegados do encontro anual do parlamento chinês chegando a Pequim.

A robô de inteligência artificial chamado Xin Xiaomeng usava um corte de cabelo curto, uma camisa rosa e brincos na apresentação de um minuto na Xinhua.

Uma das apresentadoras reais da tevê chinesa, Qu Meng, serviu de modelo para Xin Xiaomeng, que foidesenvolvida pela empresa de tecnologia Sogou Inc.

Em novembro do ano passado, a Xinhua apresentou dois âncoras robôs vestidos com roupas masculinas no último mês de novembro, durante a Conferência Mundial da Internet, na cidade chinesa de Wuzhen.

A China tem concentrado esforços para desenvolver sua capacidade em inteligência artificial, desde equipamentos de vigilância até carros auto-pilotados.

(Reportagem de Chen Aizhu)