FRANKFURT (Reuters) - A Alemanha captou 6,55 bilhões de euros em seu leilão de 5G de telefonia móvel, informou a agência reguladora do país BNetzA nesta quarta-feira após uma disputa que durou quase três meses e verá uma quarta operadora entrar no mercado.

O montante ofertado num recorde de 497 rodadas de licitação para os 41 blocos oferecidos foi mais do que analistas previam, enquanto as operadoras reclamaram que o preço que pagavam acabaria com capacidade de investir em redes de próxima geração.

A líder de mercado Deutsche Telekom saiu com 130 Megaherz dos 420 MHz de espectro em oferta. A rival Vodafone também ganhou 130 MHz e a Telefonica Deutschland venceu o 90 MHz, de acordo com resultados publicados pela BNetzA.

O novo concorrente 1&1 Drillisch, controlado pela United Internet, venceu 70 MHz, deixando o bilionário e presidente-executivo, Ralf Dommermuth, mais perto de seu sonho de se tornar o quarto operador da Alemanha.

Chefes do setor expressaram preocupação de que a batalha aumentaria os custos do espectro e prejudicaria sua capacidade de investir os bilhões necessários para construir redes 5G - como aconteceu num leilão na Itália no ano passado.

(Por Douglas Busvine)