O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB) avançou 0,2% no 2º trimestre de 2019, ante o primeiro, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

“A novidade é que não estamos em recessão técnica”, diz o pesquisador associado do Ibre Claudio Considera, ao comparar o resultado com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado esta semana, que mostrou queda de 0,13% no mesmo período. Como no primeiro trimestre o PIB recuou 0,2%, uma nova contração representaria recessão técnica.

“No Ibre temos um indicador de atividade econômica, semelhante ao IBC-Br, que também está negativo”, comenta o pesquisador. Ele explica que o cálculo do Monitor tem como base a mesma metodologia que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utiliza para estimar o PIB oficial, que será divulgado no dia 29 de agosto.

“Contudo, nós temos que lembrar que sendo -0,13% ou 0,20%, estamos lidando com números muito próximos de zero. A economia está débil. Ela cresce, mas pouco”, ressalta Considera.

Pelo lado da oferta, o setor de serviços (+0,3%) foi o único que expandiu, ao passo que a indústria (-0,3%) e a agropecuária (-1,2%) tiveram retração. Pela demanda, o consumo das famílias cresceu 0,7%, marcando a 10ª alta seguida, enquanto a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, investimentos) voltou a subir 2,3%, após duas quedas. PÁGINA 6