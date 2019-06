(Reuters) - A Amazon anunciou nesta segunda-feira a loja online de produtos de beleza profissionais para estilistas, barbeiros e esteticistas, pesando sobre as ações de outros varejistas de beleza.

A gigante de varejo online venderá uma grande variedade de marcas, desde Wella Color Charm e RUSK até OPI Professional, além de outros materiais normalmente encontrados em salões e spas, informou a Amazon em um post em seu blog.

Os profissionais agora podem encontrar quase tudo o que precisam para administrar seus negócios em uma única loja a preços baixos, com entrega rápida e gratuita de um a dois dias em pedidos elegíveis com o Business Prime, disse a Amazon.

"Os profissionais podem encontrar mais do que precisam a preços excelentes com opções de entrega convenientes, liberando seu tempo para se concentrar no que é importante: seus clientes", disse Steve Kann, diretor de experiência do cliente, empresa da Amazon.

A Amazon informou que os compradores precisariam de uma licença estadual de cosmetologia, barbeiro ou esteticista para comprar produtos.

(Por Vibhuti Sharma em Bangalore)