HYDERABAD (Reuters) - A Amazon inaugurou nesta quarta-feira seu maior escritório do mundo na cidade de Hyderabad, no sul da Índia, destacando seus planos de expansão no país, um dos mercados que mais cresce no exterior.

A medida acontece meses depois de a empresa, sediada em Seattle, abandonar os planos de construir um grande posto avançado em Nova York, culpando a oposição dos líderes locais. A Amazon então escolheu Arlington, Virgínia como o local de sua segunda sede.

O novo escritório na Índia, com mais de 9,5 hectares e custando "centenas de milhões de dólares", abrigará mais de 15 mil funcionários, disse a empresa. A Amazon tem 62 mil funcionários na Índia, com aproximadamente um terço em Hyderabad.

"O investimento para criar um escritório deste porte indica que vamos continuar a crescer", disse o gerente da Amazon Índia, Amit Agarwal, à Reuters nesta quarta-feira.

A Índia é considerada o último grande mercado em crescimento para a gigante do e-commerce, mas enfrenta uma crescente concorrência dos players locais. O fundador Jeff Bezos comprometeu um investimento de mais de 5 bilhões de dólares para as operações na Índia, já que a empresa busca se defender da concorrência da unidade de e-commerce do Walmart, Flipkart.

A Amazon iniciou suas operações na Índia em 2004, em Hyderabad, mas lançou suas operações de varejo apenas em 2013.

(Por Euan Rocha)