(Reuters) - Amazon anunciou nesta quarta-feira uma versão menor do alto-falante inteligente da companhia, o Echo Show, que conta com a participação de sua popular assistente de voz, Alexa.

Com preço de 90 dólares, o novo dispositivo, chamado Echo Show 5, possui uma tela de 5,5 polegadas, câmera e alto-falante e é muito mais barato do que sua versão anterior, que custa cerca de 230 dólares.

O dispositivo também vem com um suporte magnético opcional por um adicional de 20 dólares, disse a empresa.

A gigante do comércio eletrônico lançou o Echo Show, um dispositivo touchscreen que permite chamadas de vídeo, em 2017.

O novo dispositivo Echo Show também vem com proteções de privacidade adicionais, com um obturador de câmera embutido, enquanto ainda é capaz de falar com a Alexa.

O dispositivo está disponível para pré-venda a partir desta quarta-feira e começará a ser vendido nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Japão, Canadá, Nova Zelândia, na Austrália no próximo mês e na Índia, em julho.

(Por Arjun Panchadar)