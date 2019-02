A cervejaria Ambev teve lucro líquido de 3,46 bilhões de reais no quarto trimestre, crescimento de cerca de 5 por cento sobre o resultado positivo de um ano antes, impulsionado por aumento de faturamento e redução de despesas.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro líquido de 3,72 bilhões de reais, queda de 17 por cento na comparação com o quarto trimestre de 2017.

A empresa teve receita líquida de cerca de 16,02 bilhões de reais nos três últimos meses do ano passado, crescimento de 6,6 por cento sobre o final de 2017. Isso ocorreu apesar das vendas em volume terem recuado 2,5 por cento no período.

Já as despesas gerais e administrativas caíram para 3,9 bilhões de reais, ante 4,19 bilhões.

O custo de produtos vendidos (CPV) foi de 6,05 bilhões de reais, alta de 21,3 por cento sobre o quarto trimestre de 2017. Em termos ajustados, o indicador subiu 14,5 por cento. Para 2019, a Ambev espera que o CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, suba 15 por cento, puxado por desvalorização do real e maiores preços de commodities.

A companhia apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 7,47 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 2,5 por cento sobre um ano antes. A margem, porém, recuou de 48,6 para 46,7 por cento.

"A perspectiva para 2019 é positiva, incluindo melhores fundamentos macroeconômicos, e estamos confiantes de que temos o plano certo para acelerar o crescimento de Ebitda em comparação com 2018, apesar do crescimento significativo de custos", afirmou a Ambev no balanço, acrescentando que está cautelosa sobre as perspectivas econômicas na Argentina.