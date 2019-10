CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A América Móvil está aberta a discutir um acordo com a operadora brasileira de telefonia em recuperação judicial Oi, afirmou um executivo do grupo mexicano de telecomunicações durante teleconferência sobre resultados trimestrais.

"Claro que estamos interessados em fazer algo com a Oi no Brasil", disse um dos executivos da América Móvil durante a teleconferência.

Na semana passada, a América Móvil afirmou que não está negociando com a espanhola Telefónica e com a Telecom Italia sobre uma oferta conjunta pelos ativos da Oi.

O jornal espanhol Expansión publicou no início do mês, citando fontes, que negociações entre as companhias estavam em curso sobre aquisição de ativos da Oi.

(Por Julia Love)