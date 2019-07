(Reuters) - A American Airlines anunciou nesta quarta-feira que seu lucro no segundo trimestre seria reduzido em cerca de 185 milhões de dólares, depois que a maior companhia aérea dos Estados Unidos teve que cancelar milhares de voos devido à suspensão dos jatos 737 MAX da Boeing.

A companhia, que já retirou o MAX de sua programação de voos até o dia 3 de setembro, cortou em abril sua previsão de lucro anual, colocando a culpa da queda na estimativa de 350 milhões de dólares na suspensão da aeronave.

A American, que tem a segunda maior frota de aeronaves MAX nos Estados Unidos com 24 jatos, disse que cancelou cerca de 7.800 voos no segundo trimestre.

Menos aviões em serviço impulsionaram a receita unitária do segundo trimestre, uma medida que compara as vendas com a capacidade de voo.

Agora, espera-se que a receita unitária aumente entre 3% e 4% no trimestre encerrado em junho, em comparação com a previsão anterior de um aumento de 1% a 3%.

(Por Ankit Ajmera em Bangalore)