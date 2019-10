Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A 6ª Rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo e gás, sob regime de partilha, recebeu a inscrição de 13 empresas até agora, dentre elas gigantes já presentes na importante região petrolífera como Exxon Mobil e Shell , informou nesta quinta-feira a reguladora ANP, no Diário Oficial da União.

A única brasileira é a Petrobras . Também estão inscritas as chinesas CNOOC e CNODC, as norte-americanas Chevron e Murphy, a colombiana Ecopetrol, a malaia Petronas, a espanhola Repsol, a QPI Brasil do Qatar, a britânica BP e a alemã Wintershall.

Na licitação, marcada para 7 de novembro, serão ofertados os blocos de Aram, Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava, distribuídos nas bacias de Santos e Campos. Caso todas as áreas sejam arrematadas, o governo irá arrecadar 7,85 bilhões de reais em bônus de assinatura.

Em sua conta no Twitter, a ANP informou que outras quatro empresas manifestaram interesse em participar da 6ª rodada e terão seus pedidos de habilitação analisados no dia 14 deste mês.

Todas as empresas inscritas para essa rodada também estão previstas no leilão dos excedentes da cessão onerosa, com exceção da Murphy e da Repsol. Esse outro leilão irá ofertar áreas já em desenvolvimento no dia anterior, com bônus total fixado em 106 bilhões de reais.