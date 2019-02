Por Stephen Nellis e Alexandria Sage

SÃO FRANCISCO, Estados Unidos (Reuters) - A Apple registrou dezenas de milhares de quilômetros de testes com veículos autônomos em 2018, bem acima do nível de algumas centenas de quilômetros rodados no ano anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo departamento de trânsito da Califórnia.

A Apple, que tem mantido os detalhes de seu programa de direção autônoma sob sigilo, registrou mais de 128 mil quilômetros de testes na Califórnia em 2018, ainda abaixo dos 16 milhões de quilômetros percorridos por carros da unidade de veículos autônomos da Alphabet, Waymo, ao redor do mundo. Mas a distância registrada pela Apple superou os 1.300 quilômetros de testes que a companhia promoveu em testes em 2017.

A criadora do iPhone até agora apenas discutiu seu programa de direção autônoma de forma geral e conseguiu uma permissão da Califórnia para condução de testes em 2017.

No ano passado, a Apple recontratou Doug Field para trabalhar no projeto de veículo sem motorista, chamado de Projeto Titan, junto com o veterano executivo Bob Mansfield. Field tinha deixado a Apple anteriormente para se tornar vice-presidente de engenharia da montadora de carros elétricos Tesla.

Documentos judiciais sobre um caso em que a polícia federal dos Estados Unidos (FBI) investigou possível roubo de segredos comerciais sobre o programa de direção autônoma da Apple apontaram que a companhia norte-americana tem pelo menos 5 mil funcionários dedicados ao projeto.

Também nesta quarta-feira, autoridades da Califórnia divulgaram dados anuais sobre a frequência com que condutores humanos tiveram que intervir em sistemas de veículos autônomos testados no Estado. A Waymo afirmou que percorreu 1,9 milhão de quilômetros em testes na Califórnia in 2018, o triplo da distância registrada em 2017.

Em comunicado, a Waymo disse que conseguiu reduzir drasticamente a frequência com que seus motoristas de segurança precisam assumir o controle sobre o sistema de direção autônoma, sugerindo que seus veículos estão ficando melhores em uma série de situações diferentes de direção.