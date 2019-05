Por Sheila Dang e Sayanti Chakraborty

(Reuters) - A Apple disse nesta quarta-feira que lançará uma nova tecnologia para rastrear cliques em anúncios e detectar se levam à compra de produtos, garantindo a privacidade dos usuários.

Para rastrear os cliques em anúncios, os usuários não serão identificados de forma única nos sites, e a tecnologia permitirá que apenas esses sites sejam envolvidos na medição dos cliques, sem a presença de terceiros, segundo postagem no blog do Webkit.

A medida da Apple mostra como o aumento do escrutínio público está forçando maior transparência no Vale do Silício, particularmente quando rivais como o Facebook e o Google têm lutado contra escândalos de privacidade de dados.

Em um evento de lançamentos em março, a Apple fez da privacidade o foco principal ao lançar o Apple News+, aplicativo de notícias que afirma não relatar para anunciantes o que os usuários lêem, bem como um cartão de crédito com a Goldman Sachs que não irá vender dados dos usuários.

A nova tecnologia do Webkit evita confiar em uma das partes, seja na rede ou no comerciante, e limita a comunicação entre elas para impedir o compartilhamento de dados que podem rastrear um usuário individual.

No início deste mês, o Google anunciou que lançará uma função parecida com um painel de controle em seu navegador Chrome para oferecer aos usuários mais controle na defesa dos cookies de rastreamento, de acordo com o Wall Street Journal.