Por Angela Moon e Akanksha Rana

(Reuters) - O grupo norte-americano de telecomunicações AT&T divulgou nesta quarta-feira aumento acima do esperado na base de clientes de telefonia móvel, mas a companhia perdeu mais assinantes de TV a cabo do que no trimestre anterior, conforme os clientes migram para serviços de streaming como Netflix.

A AT&T perdeu 778 mil assinantes de TV a cabo, muito mais do que os 544 mil do primeiro trimestre. A empresa também perdeu 168 mil assinantes do serviço de streaming DirecTV Now.

Ainda assim, a segunda maior operadora de telefonia celular dos Estados Unidos em assinantes, adicionou 72 mil assinantes na base móvel, superando estimativas de analistas, de 27 mil, segundo a empresa de pesquisas FactSet.

A AT&T concluiu a compra da Time Warner em junho do ano passado, por 85 bilhões de dólares, e criou um novo segmento de negócios chamado WarnerMedia para abrigar ativos como as redes de TV Turner e o canal HBO. A empresa informou que o novo serviço de streaming da WarnerMedia, o HBO Max, deverá ser lançado no primeiro semestre de 2020.

A AT&T tem se concentrado em pagar dívidas após a compra da Time Warner, que elevou a dívida líquida do grupo para cerca de 180 bilhões de dólares no ano passado.

A empresa gastou 6,8 bilhões de dólares para pagar a dívida no segundo trimestre, e disse que estava no caminho para reduzir sua dívida líquida para cerca de 150 bilhões de dólares até o final deste ano.

O lucro líquido atribuível à AT&T caiu para 3,71 bilhões de dólares, ou 0,51 dólar por ação, no trimestre passado, ante 5,13 bilhões, ou 0,81 dólar por papel, um ano antes. Excluindo itens não recorrentes, a AT&T teve resultado positivo de 0,89 dólar por ação, em linha com as estimativas do mercado.