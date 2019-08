PARIS/LONDRES (Reuters) - Milhares de ativistas protestaram do lado de fora da embaixada do Brasil na França nesta sexta-feira, no momento que se intensificam as divergências entre os líderes dos dois países na área ambiental, e manifestações semelhantes ocorreram em Londres.

Na quinta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, expressaram preocupações com os incêndios que se alastram pela Amazônia. Macron defendeu que o assunto seja debatido em reunião do G7, grupo do qual o Brasil não faz parte, no fim de semana.

O presidente Jair Bolsonaro respondeu afirmando que a ideia levantada pelo presidente francês expressa uma "mentalidade colonial".

Manifestantes contra Bolsonaro se posicionaram do lado de fora da embaixada brasileira em Paris, carregando cartazes com mensagens que diziam "Fora, Bolsonaro!".

O grupo Extinction Rebellion disse que manifestantes também se reuniram na embaixada brasileira em Londres, pedindo que Bolsonaro proteja a Amazônia.

A disputa entre Bolsonaro e Macron se agravou nesta sexta-feira, quando o gabinete do presidente francês disse que Bolsonaro estava mentindo quando minimizou preocupações sobre mudanças climáticas na cúpula do G20, que ocorreu no Japão no mês de junho.

(Por Sudip Kar-Gupta em Paris e Costas Pitas em Londres)