A Bolsa de Valores e o ouro foram aplicações com maiores retornos no ano até agosto. Em compensação, também são os ativos que, somados ao dólar, enfrentarão maior risco nos próximos meses.

O ouro mostrava um ganho de 34,1% no ano e de 18,5% no mês. Já o Índice Bovespa, principal índice de ações da B3, encerrou respectivamente com ganho de 15,1% e queda de 0,67%. Apesar das sinalizações mais positivas no ambiente doméstico, com o mercado antecipando a aprovação efetiva da reforma da Previdência e com a possibilidade de novos cortes na taxa básica de juros (Selic) por parte do Banco Central (BC), os riscos externos continuam sendo o maior peso das aplicações.

“No segmento de renda fixa, as aplicações atreladas à Selic ou ao CDI, como títulos do Tesouro, CDBs [Certificados de Depósito Bancário] e a própria poupança já sentiram os impactos da redução dos juros. Isso também tem aumentado a busca por ativos mais arriscados”, disse o coordenador de cursos da Faculdade Fipecafi Valdir Domeneghetti.

“Mas a questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos e a possibilidade de desaceleração na economia mundial são fatores de riscos que continuam trazendo volatilidade no mercado e pesando nas aplicações”, complementa o professor. Na última sexta-feira, o Boletim de Risco divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários apontou aumento do apetite ao risco no mês. PÁGINA 8