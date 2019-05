SÃO PAULO (Reuters) - A empresa sucroalcooleira do grupo Odebrecht, Atvos, vai entrar com pedido de recuperação judicial nesta semana, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.

O pedido de recuperação vai ocorrer após a gestora de fundos norte-americana Lone Star ter conseguido na justiça brasileira uma ordem de bloqueio do caixa da Atvos no início desta semana, acrescentou a fonte.

Em janeiro, a Odebrecht propôs a credores no Brasil a entrega do controle da Atvos em troca por uma redução na dívida de 12 bilhões de reais da companhia.

(Por Aluísio Alves)