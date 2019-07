A Azul e a Avianca Holdings anunciaram nesta quarta-feira, 24, um acordo que "resultará em maior conectividade para os clientes das duas companhias aéreas", segundo comunicado. As companhias agora passarão a vender passagens conjuntamente para voos entre suas redes de rotas, o que permitirá aos clientes viajar com apenas um tíquete, realizar apenas um check-in e pegar suas bagagens no destino final.

O acordo será importante para "fortalecer nossa presença internacional", diz na nota Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Aliança da Azul. Com isso, ele ressalta que os clientes da Azul terão acesso a vários destinos internacionais operados pelo novo parceiro.