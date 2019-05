O Brasil tem um problema estrutural de baixo crescimento que precisa ser solucionado com reformas microeconômicas que simplifiquem a tributação, melhorem a infraestrutura e aumentem a qualidade da mão de obra.

Mas, para isso, o País precisa ter um ambiente de estabilidade política, uma liderança com capacidade de articulação com o Congresso e parar de “acreditar em bala de prata”, ou seja, que existe somente uma solução para o Brasil, como o que tem sido feito com a reforma da Previdência Social, desde 2016.

Essa é a avaliação de economistas que estiveram presentes ontem em um seminário do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (IBRE FGV).

“A reforma da Previdência é imprescindível. Mas ela não é tudo”, declarou o pesquisador do Ibre, José Julio Senna. “No dia seguinte à aprovação da Previdência, o empresário vai continuar tendo que lidar com uma carga tributária elevada e complexa e contratando mão de obra com baixa qualificação”, emendou o pesquisador.

Para Senna, portanto, o problema estrutural da economia brasileira está, hoje, na oferta e não mais na demanda. Por isso ele acredita que reduzir a taxa básica de juros (Selic) – que está em 6,5% ao ano – também não irá resolver os entraves de crescimento. “É outra bala de prata”, ressaltou Senna.

Ele argumenta que estimular a demanda não resolve, pois o baixo crescimento do Brasil não é um problema cíclico (ou seja, provocado por um fatores pontuais), mas sim um problema estrutural de ineficácia da oferta.

“A nossa economia está estagnada há 40 anos. Não é uma questão cíclica”, destacou Senna. PÁGINA 6