O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) fez um novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic). A redução mais forte vem em linha com a inflação controlada e com a atividade econômica ainda moderada no País.

A nova queda da Selic foi decidida ontem, por unanimidade. A redução vem em linha com as projeções de inflação controlada e de reduções também no cenário externo, avalia a economista da Coface para a América Latina Patrícia Krause.

Ontem, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) também decidiu encolher a taxa básica em 0,25 ponto percentual, para um intervalo entre 1,75% e 2%, acenando para os riscos globais em curso e um enfraquecimento no investimento empresarial e nas exportações.

“Há uma certa cautela em se tratando do cenário internacional, principalmente ante uma possível recessão. De qualquer forma, tanto a inflação quanto o exterior permitem essa e novas reduções pelo BC”, diz Krause.

CNI, FecomercioSP e outras entidades do setor produtivo apoiaram a decisão, considerada indispensável para a retomada do emprego e da atividade econômica. PÁGINA 8