BANGALORE, Índia (Reuters) - Os bancos online, como Ally Financial e Capital One Financial, devem ficar com uma parcela maior dos depósitos bancários dos Estados Unidos, depois de acumularem 95 bilhões de dólares este ano.

Os bancos digitais estão começando a tirar mercado de instituições tradicionais, oferecendo taxas de rendimento maiores sobre os depósitos.

Segundo analistas da corretora Evercore ISI, os bancos online têm atualmente uma participação de cerca de 10% dos depósitos bancários dos Estados Unidos, cerca de 1,26 trilhão de dólares.

"Há agora mais de uma dezena de bancos online (e algumas corretoras digitais) oferecendo rendimentos maiores como forma de atrair os clientes ... e isso está funcionando", disse a Evercore.

Os 10 maiores bancos, liderados pelo Bank of America, atualmente dominam o mercado de poupança dos Estados Unidos, com uma participação de 48 por cento, ou cerca de 6,13 trilhões de dólares, segundo o levantamento da Evercore.

Operando em modelos mediados por regulamentação menos intensa, os maiores bancos online dos EUA pagam de 5 a 10 vezes mais de rendimento sobre os depósitos que os bancos tradicionais de varejo, afirma a pesquisa.

(Por Abhishek Manikandan)