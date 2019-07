PARIS (Reuters) - As ações do varejista francês Casino chegaram a subir mais de 2% nesta terça-feira, depois que o Barclays informou em nota que uma fusão com o rival Carrefour pode ser possível "dadas as dificuldades encontradas na maior acionista do Casino".

"Essa combinação parece potencialmente interessante, uma vez que a nova entidade se tornaria líder na França e no Brasil e seria capaz de se beneficiar de sinergias significativas", escreveu o Barclays.

O Barclays disse que era difícil atribuir uma porcentagem específica de probabilidade a essa fusão, mas estimava economias potenciais em 0,9% das vendas do grupo combinado, ou sinergias brutas totais de cerca de 1 bilhão de euros.

No ano passado, o Carrefour e o Casino entraram em uma disputa depois que o Casino anunciou que havia rejeitado uma abordagem do Carrefour, que o Carrefour negou ter feito.

Desde então, a controladora do Casino, Rallye, pediu recuperação judicial.

"Também notamos que o presidente-executivo do Carrefour, Alexandre Bompard, pediu publicamente a consolidação do setor", acrescentou o Barclays.

Bompard se recusou a responder perguntas sobre a possibilidade de uma fusão com o Casino, quando questionado sobre isso em uma conferência de negócios em Aix-en-Provence, no sul da França, no início deste mês.

(Por Dominique Vidalon)