A hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para iniciar a operação comercial de mais uma unidade geradora, segundo despacho do órgão regulador no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Com a turbina, a 14ª máquina da casa de força principal do empreendimento, a usina no rio Xingu passa a operar com uma capacidade de quase 8,8 gigawatts (GW), o que já a coloca como vice-líder em geração hídrica no Brasil, atrás apenas da usina de Itaipu, um projeto binacional em conjunto com o Paraguai, que tem 14 GW instalados. Com a nova máquina, a usina ultrapassa Tucuruí, também no Pará, que tem 8,37 GW. Quando concluída, ainda neste ano, Belo Monte será uma das maiores hidrelétricas do mundo, com 11,2 GW e investimento de mais de R$ 35 bi. /Reuters