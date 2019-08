(Reuters) - A previsão da Best Buy para vendas mesmas lojas no ano foi reduzida para abaixo das estimativas dos analistas nesta quinta-feira, com a empresa citando novas tarifas norte-americanas que serão impostas às importações chinesas, como telefones, videogames e outros eletrônicos.

A varejista de eletrônicos também sinalizou preocupações sobre a incerteza relacionada ao comportamento de compra do consumidor no segundo semestre do ano.

A empresa reduziu sua previsão de vendas mesmas lojas no ano para a faixa de alta de 0,7% a 1,7%, ante 0,5% para 2,5%. Os analistas esperavam um aumento de 2%.

O presidente Donald Trump disse na semana passada que as tarifas dos EUA sobre 250 bilhões de dólares em importações chinesas subiriam para 30% dos atuais 25% a partir de 1º de outubro.

Embora a Best Buy tenha dito que essas tarifas afetam apenas cerca de 7% do custo de seus produtos vendidos, uma taxa planejada de 15% sobre outros 300 bilhões de dólares em produtos chineses atingirá a maioria dos produtos mais vendidos da Best Buy, como celulares e notebooks e entrará em vigor em 15 de dezembro.

As vendas mesmas lojas totais da Best Buy aumentaram 1,6% no segundo trimestre encerrado em 3 de agosto, abaixo das estimativas de analistas de um aumento de 2,15%, segundo dados do Refinitiv do IBES.

A receita subiu de 9,38 bilhões de dólares para 9,54 bilhões, pouco abaixo das expectativas de 9,56 bilhões de dólares.

Excluindo itens únicos, a empresa teve lucro de 1,08 dólar por ação no segundo trimestre, superando as estimativas dos analistas de 0,99 dólar por ação.

(Por Uday Sampath em Bangalore)