PEQUIM (Reuters) - A montadora alemã BMW e a gigante chinesa de tecnologia Tencent estão se unindo para lançar um centro de computação na China que ajudará a desenvolver carros autônomos no maior mercado automotivo do mundo, disseram as empresas nesta sexta-feira.

O centro de computação, que iniciará as operações até o final do ano, fornecerá aos carros capacidades de processamento de dados para ajudá-los a dirigir de forma semiautônoma e, eventualmente, totalmente autônoma.

As duas empresas não divulgaram o investimento no centro. Fontes familiarizadas com o acordo disseram que o centro será construído na cidade de Tianjin.

O centro “apoiará o desenvolvimento e inovação de direção autônoma da BMW na China”, disse Jochen Goller, chefe das operações da empresa no país, em um comunicado.

"A BMW pode, portanto, desenvolver soluções de direção autônoma que se ajustem melhor às condições específicas de direção na China".

A BMW disse que o novo centro de computação alavancará a computação em nuvem e o big data da Tencent, além de fornecer à montadora a infraestrutura necessária para desenvolver carros autônomos.

(Por Norihiko Shirouzu)