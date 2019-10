LONDRES (Reuters) - A Boeing pediu à Airbus nesta quarta-feira que cumpra as decisões da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre subsídios europeus para evitar sanções dos EUA que prejudicarão não apenas a fabricante de aviões, mas toda a economia europeia.

"A Europa está enfrentando tarifas hoje porque a Airbus se recusou há anos a cumprir as decisões da OMC", afirmou a Boeing em comunicado.

"Ainda hoje, a Airbus ainda pode evitar completamente essas tarifas, cumprindo plenamente suas obrigações. Esperamos que ela finalmente faça isso".

A UE iniciou um processo na OMC com o objetivo de mostrar que cumpriu com as decisões anteriores relativas à Airbus, mas os árbitros da OMC se recusaram a forçar Washington a aguardar o resultado do processo antes de impor tarifas, disse em relatório publicado nesta quarta-feira.

A Airbus havia pedido antes negociações para amenizar a longa disputa de subsídios sobre as duas empresas.

(Por Tim Hepher)