LA PAZ (Reuters) - A petroleira estatal boliviana YPFB planeja lançar oferta por participação em duto que traz gás da Bolívia ao Brasil, visando garantir melhores termos para sua comercialização, disse a empresa na terça-feira.

A YPFB possui a intenção de realizar o lance por uma fatia não revelada da parcela de 51% pertencente à Petrobras na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), que leva gás natural boliviano da fronteira entre os países até São Paulo, afirmou a companhia em um comunicado.

A YPFB disse que a ampliação de sua atual fatia de 12% no gasoduto a permitiria negociar diretamente com as empresas distribuidoras de gás natural e com indústrias do setor privado.

Na segunda-feira, a Petrobras afirmou que venderia sua parcela na TBG como parte de um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que prevê uma série de desinvestimentos da petroleira. [nL2N24913X]

A Petrobras apontou que o acordo vai proteger condições competitivas, além de encorajar novos participantes a entrarem no mercado de gás natural, mas não deixou claro quando ou como realizará as vendas dos ativos.

(Reportagem de Daniel Ramos)