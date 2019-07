Queda expressiva de ações do setor financeiro, em ambiente negativo nas bolsas internacionais, impôs perda de 0,53% ao Índice Bovespa. O recuo não foi maior graças ao desempenho de ações do setor de consumo. O compasso de espera pelas reuniões de política monetária no Brasil e nos EUA manteve o volume de negócios abaixo da média de julho. PÁGINA 11