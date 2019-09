O presidente da República, Jair Bolsonaro disse, em seu Twitter pessoal, que o governo está preparando projetos para reduzir gastos com energia elétrica no setor público. De acordo com ele, a revisão de contratos e geração de energia solar diminuirão os custos com energia em até 90%.

"A ideia é mudar o consumo com instalação de micro usinas fotovoltaicas nos prédios anexos da Esplanada dos Ministérios", disse Bolsonaro.

O presidente também afirmou que as medidas fazem parte da iniciativa "Esplanada Sustentável", que tem como objetivo promover a adoção de modelos de gestão voltadas para uso racional de recursos naturais e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica.