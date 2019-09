O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa de cerimônia de lançamento da Semana do Brasil, que ocorre no Palácio do Planalto. O governo pretende estimular o comércio como forma de enaltecer o Dia da Independência, celebrado no dia 7 de setembro.

Segundo o Palácio do Planalto, a ideia é "incentivar o sentimento de patriotismo da população e criar, no mês de setembro, um momento especial para os consumidores, estimulando a economia do País".

O mote da campanha será "Vamos valorizar o que é nosso".

Ainda de acordo com o governo, há 4.680 empresas e entidades que vão participar ativamente oferecendo descontos, promoções e benefícios aos consumidores.

Além de empresários varejistas, também participarão das ações veículos de comunicação. As ações acontecem entre os dias 6 e 15 deste mês.

Como antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo brasileiro teve como inspiração as ações feitas no dia 4 de julho nos Estados Unidos, como parte das comemorações da independência daquele país.