SÃO PAULO (Reuters) - A BR Distribuidora assinou um acordo com a CTF Technologies, controlada pela Fleetcor, para implementar em sua rede de postos o "Cartão do Caminhoneiro", que visa estabilizar o preço do diesel aos motoristas, informou a empresa nesta terça-feira.

De acordo com comunicado da distribuidora, privatizada recentemente, 70 postos da rede Siga Bem já aderiram ao método de pagamento, enquanto cerca de 2 mil caminhoneiros se pré-cadastraram para obter acesso ao cartão.

Desenvolvido pela BR Distribuidora quando a companhia ainda era controlada pela Petrobras, o "Cartão do Caminhoneiro" permite que o motorista o recarregue e converta os valores em litros de diesel por 30 dias, fixando o preço do combustível e protegendo o consumidor de eventuais reajustes para cima.

O método está em testes desde maio.

(Por Gabriel Araujo)