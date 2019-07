A produtora de celulose Bracell vai investir R$ 7 bilhões no Estado de São Paulo, informou o governo paulista. A companhia pretende expandir uma fábrica no interior do Estado. O anúncio oficial do aporte está previsto para hoje (29).

Em aviso à imprensa, o governo de São Paulo acrescentou que, com a expansão, a produção atual da fábrica passará de 250 mil toneladas para mais 1,25 milhão de toneladas por ano. O investimento, batizado de Projeto Star, empregará até 7.500 trabalhadores durante o pico de implantação.

A expansão em São Paulo, que envolve as cidades de Lençóis Paulista e Macatuba, deve ser concluída até o final de 2021. No Estado, a empresa produz celulose de eucalipto branqueada usada em papéis e embalagens. A Bracell, do grupo RGE, de Cingapura, iniciou operações no Brasil em 2003.